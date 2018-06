Varsi, cade dal trattore e batte violentemente la testa: grave al Maggiore

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, martedì 26 giugno, poco dopo le ore 10.30. Per cause ancora da accertare un agricoltore, che stava lavorando con una motosega all'interno di un bosco nella zona di Villora, nel Comune di Varsi, si è procurato alcune ferite alla testa: secondo le prime informazioni stava lavorando anche con un trattore e ha battuto violentemente la testa. La dinamica dell'incidente deve ancora essere ricostruita con esattezza. Sul posto sono arrivati i volontari della Pubblica Assistenza di Varsi che, grazie anche all'aiuto di alcune persone presenti in zona, sono riusciti a caricare il ferito in ambulanza. L'elicottero del Soccorso Alpino, che era stato mobilitato per l'incidente. è tornato indietro. Secondo le prime informazioni il ferito non sarebbe in pericolo di vita.