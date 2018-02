Vede i carabinieri e lancia 100 grammi di cocaina nel torrante Ghiara: 20enne in manette

Ha visto i carabinieri e ha lanciato una grossa busta che aveva in tasca nel torrente Ghiara: i militari hanno recuperato la busta, che conteneva ben cento grammi di droga, e lo hanno arrestato. Un giovane di 20 anni è stato ammanettato e portato nella caserma di Salsomaggiore Terme: l'episodio è avvenuto nel corso di alcuni controlli standard antidroga effettuati dai carabinieri delal cittadina in provicnia di Parma, nei pressi della stazione ferroviaria. Alcuni cittadini infatti avevano segnalato alle forze dell'ordine la possibile presenza di spacciatori in quell'area. I militari stavano transitando vicino alla stazione quando hanno visto un giovane cambiare senso di marcia: così hanno deciso di controllarlo. In un primo momento il ragazzo si è mostrato collaborativo ma poi ha lanciato l'involucro ed è scappato: un militare ha recuperato la droga, 105 grammi di cocaina, mentre l'altro lo ha arrestato. Il giovane, che di professione fa il muratore, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.