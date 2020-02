Vede i carabinieri e li prende a calci: arrestato 39enne con droga e metadone in tasca

Aveva in tasca 25 grammi di marijuana e due flaconcini di metadone. Quando i carabinieri hanno cercato di controllarlo ha reagito scagliandosi contro di loro ed aggredendoli con calci e pugni: un pakistano di 39 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio del 4 febbraio in via Farnese a Parma, verso le ore 17: l'uomo, in Italia senza fissa dimora aveva il divieto di dimora nel comune di Parma ed è stato segnalato anche per l'inottemperanza all'ordine del Questore. Ora si trova nelle camere di sicurezza della Caserma, in attesa del processo per direttissima.

