Vede i carabinieri e scappa, in auto giacche e felpe contraffatte: 45enne denunciato

Stava girando in centro a Felino a bordo della sua auto quando, appena dopo aver visto una pattuglia dei carabinieri, ha accelerato e ha cambiato direzione, imboccando una strada laterale. Un 45enne di origine marocchina, è stato raggiunto e fermato con l'alt dai militari, che hanno notato la manovra azzardata. Dopo la perquisizione effettuata all'auto i carabinieri hanno verificato la presenza di numerosi vestiti, giacconi, felpe e scarpe con il marchio falsificato. Per l'uomo, che è stato accompagnato in Caserma per l'identificazione è scattata una denuncia a piede libero per ricettazione.