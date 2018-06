Vedono i carabinieri e inghiottono la droga: denunciati due pusher

Nel corso di alcuni controlli, condotti dai carabinieri di Parma, nelle zone più calde per lo spaccio di sostanze stupefacenti, due pusher di 38 e 36 anni, hanno cercato di far sparire la droga che avevano in tasca. Dopo aver visto le pattuglie, mentre si trovavano tra via San Leonardo e via Trento, hanno inghiottito, in un attimo, le sostanze stupefacenti di cui erano in possesso- I due spacciatori non sono riusciti a evitare i controlli e una denuncia per spaccio: il primo ha mangiato 5 grammi di marijuana ma poi li ha sputati mentre il secondo è riuscito ad inghiottire la droga ma alcuni residui sono rimasti sulla sua bocca ed è stato incastrato. Nel corso dei controlli, effettuati con l'unità cinofila, sono stati sequestrati 50 grammi di marijuana e 22 grammi di hashish al parco Falcone Borsellino ed in Pilotta.