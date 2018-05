Pagano 600 euro per la partita di Champions: truffati tre studenti

Si erano iscritti ad un gruppo Facebook ed avevano pubblicato un annuncio per la richiesta di biglietti per assistere alla partita Real Madrid - Parma del 29 marzo ma sono stati truffati da un 36enne che li ha contattato e li ha convinti a versare 600 euro per biglietti che non sono mai giunti a destinazione. Tre studenti calabresi che vivono a Parma sono rimasti vittime di un raggiro, architettato dal truffatore che, come prima cosa, ha detto ai ragazzi di avere i biglietti e di poterli vendere ad un prezzo maggiorato per un totale di 600 euro. Il prezzo effettivo dei biglietti era di 160 euro ognuno.

Il 36enne ha inviato un biglietto per la partita con nome e cognome su WhatsApp, come prova dell'esistenza della 'merce' oggetto dello scambio. I giovani hanno chiesto di utilizzare paypall per il pagamento per questioni di sicurezza mentre l'uomo ha chiesto ed ottienuto il pagamento della cifra pattuita tramite Postepay. I tre studenti quindi si sono recati in una tabaccheria per fare la ricarica di 600 euro, convinti di avere in mano i biglietti per la Champions. Subito dopo aver fatto la ricarica il truffatore è sparito: i biglietti non sono mai arrivati nelle mani degli studenti. I giovani, a quel punto, si sono recati dai carabinieri per sporgere denuncia. I militari hanno effettuato le indagini ed identificato il 36enne, denunciato per truffa.