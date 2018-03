Vende l'auto online e truffa un 25enne per 250 euro: giovane denunciato

Ha messo in vendita la sua auto, una Ford Fiesta, con un annuncio online, poi è riuscito a scucire 250 euro con uno stratagemma al compratore e si è dileguato. Un giovane residente a Monza è stato denunciato per truffa: a cadere nella sua rete un 25enne residente a Parma che, dopo aver visto l'annuncio, ha contattato il venditore per chiudere l'affare. A quel punto il truffatore ha sottolineato che stava già per portare l'auto in una concessionaria per venderla e che sarebbe tornato indietro solo se il giovane avesse pagato in anticipo di 250 euro. Dopo il pagamento però si è dileguato: la vittima si è rivolta ai carabinieri che sono riusciti ad identificare il truffatore, che aveva alle spalle diversi precedenti, e lo hanno denunciato.