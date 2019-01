Vende 'santini' a domicilio e deruba i negozianti: 43enne fermato e denunciato

E' arrivato a Roccabianca con l'intento di rubare all'interno di alcuni negozi. Lo stratagemma che un ladro di 43 anni, proveniente dalla città di Torino, è curioso: si avvicinava ai negozianti proponendo la vendita a porta a porta di immagini sacre, in particolari di 'santini' della Madonna. Nel corso degli ultimi giorni il malvivente ha colpito in più occasioni: è infatti entrato all'interno di alcuni negozi e, dopo aver distratto i titolari proponendo l'acquisto di santini mariani, è riuscito a rubare alcuni generi alimentari ed altra merce. Le vittime del furto hanno avvertito i carabinieri, che dopo aver visionato le telecamere, sono riusciti ad identificare e fermare l'uomo. Le indagini si sono avvalse anche delle segnalazioni di alcuni cittadini, che avevano notato il 43enne nei pressi delle loro abitazioni. Per lui una denuncia per furto aggravato e continuato, oltre ad un foglio di via obbligatorio dal comune di Roccabianca.