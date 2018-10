Ventenne rapinata vicino alla stazione: aggressore fermato e denunciato

E' stata avvicinata, all'improvviso, da uno sconosciuto che l'ha minacciata ed ha preteso che la ragazza gli consegnasse il telefono cellulare. Un altro episodio di violenza si è verificato nella serata di ieri, domenica 21 ottobre, nei pressi della stazione ferroviaria di Parma, precisamente in via Montecorno, vicino alla fermata degli autobus. Un uomo italiano, poi identificato in un 30enne residente a Torrile, ha visto la donna e l'ha minacciata verbalmente: la 20enne parmigiana ha consegnato lo smartphone. Il rapinatore è scappato ma grazie all'arrivo dei poliziotti, avvertiti dalla ragazza subito dopo la rapina, il 30enne è stato bloccato nella zona della stazione e denunciato per rapina. Per l'identificazione dell'uomo, che la vittima ha riconosciuto come l'autore dell'aggressione, è stata utile anche la collaborazione di un'amica della ragazza, che ha segnalato la presenza del rapinatore, proprio nella zona della stazione.