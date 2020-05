Vertice tra Regione e sindacati: "A breve un protocollo regionale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro"

Un protocollo regionale sulla sicurezza, che sia condiviso da tutti i componenti del Patto per il Lavoro. È l’obiettivo comune al centro dell’incontro, in videoconferenza, svoltosi ieri sera tra il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, l’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, e i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente Luigi Giove, Filippo Pieri e Giuliano Zignani. Un confronto sulla delicata fase di transizione dalla fase acuta dell’emergenza sanitaria a quella della ripartenza, con una priorità su tutte: il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro.

Obiettivo dell’incontro, definito “positivo” dal presidente Bonaccini e dall’assessore Colla, è stato quello di strutturare in forma definita il protocollo regionale sulla sicurezza e verificare le condizioni per un testo condiviso da tutti i componenti del Patto per il Lavoro. In particolare, si è concordato di affidare ai tavoli provinciali per la sicurezza sul lavoro un ruolo più organizzato e definito, con il rafforzamento del coordinamento regionale.

“Molte delle proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali sono accoglibili– hanno dichiarato Bonaccini e Colla-. Ora la Regione si confronterà anche con le altre organizzazioni sindacali e imprenditoriali per arrivare a un testo condiviso da sottoporre al Patto, che verrà convocato nei prossimi giorni. In quella occasione verrà avviata anche una prima discussione per impostare il nuovo Patto per il Lavoro”.