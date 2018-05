Paura in via Berzioli, bambina di 11 anni investita davanti alla scuola La Salle: grave al Maggiore

E' scesa dall'auto che l'ha accompagnata alla scuola La Salle di via Berzioli a Parma ed è stata investita da un seconda auto, che stava sopraggiungendo proprio in quel momento. Paura nella mattinata di oggi, mercoledì 30 maggio, davanti all'istituto scolastico: una bambina di 11 anni è stata colpita dall'auto in corsa ed è finita a terra. L'allarme è scattato immediatamente ed in pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che, dopo averle prestato le prime cure, l'hanno trasferita al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni non sarebbero critiche: sono in corso accertamenti sanitari. La dinamica dell'investimento è in corso di ricostruzione.

Aggiornamenti a breve