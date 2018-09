Via Bixio, scaglia due bici contro i poliziotti e li aggredisce: 36enne arrestato

Ha visto i poliziotti entrare con la Volante in via Bixio, in direzione di piazzale Barbieri, ed ha iniziato subito a correre. In quel momento il 36enne nigeriano, poi finito in manette, era in compagnia di una seconda persona che si è data alla fuga. Gli agenti hanno deciso di seguire a piedi il giovane nigeriano che ha percorso via Bixio per poi imboccare via d'Azeglio. Il 36enne ha lanciato la sua bicicletta contro i poliziotti, colpendoli, per cercare di guadagnare metri utili per la fuga. Gli agenti hanno proseguito nell'inseguimento e sono riusciti a bloccarlo all' ingresso del parco Ducale, non senza difficoltà. Mentre passava in via d'Azeglio il 36enne ha rubato una bicicletta e l'ha scagliata contro i poliziotti, poco prima di essere fermato. Dopo averlo ammanettato gli agenti lo hanno portato in Questura in arresto con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e furto aggravato. I due poliziotti si sono recati al Pronto Soccorso dove hanno avuto dieci giorni di prognosi.