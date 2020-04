Tragedia in via Bologna: 50enne incinta di sette mesi muore in casa

Tragedia nella mattinata di martedì 31 marzo in via Bologna a Parma. Una donna di circa 50enne, incinta da sette mesi, è morta mentre si trovava all'interno della sua abitazione. L'allarme è scattato ieri verso le prime ore della mattina: è stato il compagno a chiamare i soccorsi.

La donna da alcuni giorni non si sentiva bene: sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con ambulanza e automedica. La donna era in condizioni disperate: l'intervento dei sanitari non è riuscito ad evitare il decesso. Le cause della morte sono in corso di accertamento:.

Una delle ipotesi è che alla base del decesso ci possa essere stato un contagio da coronavirus. Nelle prossime ore il quadro della situazione sarà più chiaro: sul posto, oltre agli operatori del 118, anche una Volante della polizia. Sono in corso approfondimenti per ricostruire i giorni precedenti al tragico epilogo.