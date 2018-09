Via Brescia: pestaggio a colpi di bottigliate in faccia

Nuovo episodio di violenza in quartiere San Leonardo. Un uomo è stato aggredito da un gruppetto di persone mentre si trovava in via Brescia ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un pestaggio di più persone contro una sola: l'uomo sarebbe stato preso a bottigliate in faccia, in più occasioni. Sul posto, oltre alle Volanti della polizia, anche l'ambulanza che ha soccorso il ferito e l'ha trasportato d'urgenza in ospedale: la vittima era in stato di ebbrezza. L'eccesso di alcool potrebbe essere stata una delle cause dell'episodio di violenza: i protagonisti dell'aggressione sono riusciti a scappare. Sono in corso le indagini per risalire alla loro identità.