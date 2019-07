Via Burla, detenuto aggredisce e manda in ospedale tre poliziotti

Nuova aggressione nel carcere parmigiano di via Burla. Un detenuto avrebbe aggredito tre agenti della polizia Penitenziaria mentre si trovava all'interno del magazzino del carcere. Secondo le informazioni fornite dai sindacati dei poliziotti i tre poliziotti avrebbero difeso un detenuto lavoratore, che si trovava proprio in magazzino. Per loro alcune contusioni ed un ricovero al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Hanno avuto alcuni giorni di prognosi.