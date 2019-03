Via Cavour: 70enne scippata del portafoglio mentre fa shopping da Zara

Una donna di 70 anni è stata scippata del portafoglio mentre stava facendo shopping all'interno del negozio Zara di via Cavour. L'episodio è avvenuto verso mezzogiorno di ieri, 6 marzo. La donna, dopo essere stata urtata da due ragazze, si è accorta che nella sua borsa mancava il portafoglio, all'interno del quale c'erano documenti e carte di credito. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti che hanno fermato due ragazze, seguendo la descrizione della vittima del furto, che si sono dimostrate collaborative. Il portafoglio non è stato trovato nemmeno all'interno del negozio: le immagini delle telecamere potranno rivelare l'esatta dinamica del furto. Le indagini sono in corso: nel frattempo la donna ha presentato denuncia.