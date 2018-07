Via Chiesi: 41enne picchiata e rapinata in casa

Picchiata e rapinata all'interno della sua abitazione di via Chiesi da tre uomini che sono scappati prima dell'arrivo della polizia. Nella serata di ieri 19 luglio i poliziotti delle Volanti sono intervenuti in seguito alle segnalazioni di alcuni vicini della donna che hanno sentito alcune urla provenire dal suo appartamento. I poliziotti sono entrati ed hanno trovato la 41enne ferita. Secondo le prime informazioni sarebbe stata picchiata e rapinata da tre persone che si trovavano in casa sua. I contorni della vicenda sono ancora sfumati: non è chiaro se i tre siano stati fatti entrare dalla donna o se si siano introdotti all'interno dell'appartamento. La 41enne è stata rapinata di 200 euro ed ha rifiutato il trasporto in ospedale: ha riportato ferite lievi. La vittima è stata denunciata perché irregolare sul territorio italiano.