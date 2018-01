Via dei Mille, marijuana nelle siepi: arrestato il pusher

Un nigeriano di 27 anni, incensurato, è stato arrestato nella notte tra il 3 e il 4 gennaio per produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti. I Carabinieri della Compagnia di Parma lo hanno sorpreso in Via Dei Mille mentre recuperava dalle siepi 36 involucri nascosti con dentro della marijuana. 150 grammi di 'erba' che lo hanno costretto alla prigione.