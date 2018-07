Paura in via Duca Alessandro, uomo minaccia la vicina con un coltello: denunciato

Ha minacciato la sua vicina di casa brandendo un coltello ma è stato fermato dai poliziotti che, dopo la chiamata al 113 della donna, si sono precipitati sul posto. Momenti di paura nella mattinata del 18 luglio in via Duca Alessandro a Parma, all'interno di una palazzina. Secondo le prime informazioni un uomo, che abita nel palazzo, avrebbe minacciato una sua vicina con un coltello. La donna ha chiamato i poliziotti che, dopo essere giunti sul posto, hanno cercato di convincere il residente ad aprire la porta. In un primo momento l'uomo si è chiuso in casa, impendendo l'ingresso ai poliziotti. I Vigili del Fuoco, nel frattempo giunti sul posto, stavano per agire per consentire l'ingresso dalle finestra ma l'uomo ha deciso di aprire. La situazione, da quel momento in poi, si è tranquillizzata: per lui una denuncia per minacce. Gli agenti della Municipale hanno eseguito il Trattamento Sanitario Obbligatorio nei confronti del residente.