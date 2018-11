Via Duca Alessandro, vede la polizia, scappa e lancia 4 ovuli di cocaina: arrestato 35enne

Ha visto una pattuglia della polizia ed ha iniziato a correre a tutta velocità. Era da poco passata l'una e venti di stanotte quando gli agenti, che stavano effettuando un servizio di controllo in via Duca d'Alessandro, hanno notato un giovane nigeriano in sella alla bicicletta. Il ciclista, appena ha visto gli agenti, ha lasciato il mezzo ed ha iniziato a scappare, dirigendosi verso via Viotti. Mentre si allontanava ha anche lanciato alcuni ovuli di cocaina: 4 involucri che contenevano in tutto due grammi di droga. Il giovane 35enne è stato bloccato e perquisito: in tasca aveva due telefoni cellulari 'usa e getta' non tracciabili mentre la bici è risultata rubata: per lui è scattato l'arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, per resistenza e ricettazione. Irregolare sul territorio nazionale, aveva precedenti: l'Ufficio Immigrazione della Questura sta attuando le pratiche per l'espulsione.