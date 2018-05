Via Europa: sospesa l'attività di un locale dopo l'ultima lite a coltellate

Dopo alcuni episodi di violenza ai quali presero parte alcuni clienti di un circolo privato nella zona Nord della città il Questore di Parma ha emesso un decreto per la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande del locale. L'ultimo episodio, che si è verificato nel mese di maggio, ha visto come protagonisti due giovani: una lite è degenerata con il ferimento di uno dei due da parte dell'altro con un coltello. La vittima ha riportato gravi ferite ed è stata ricoverata all'Ospedale Maggiore con 30 giorni di prognosi. Il Questore "al fine di impedire il protrarsi della situazione di pericolosità sociale e di prevenire il reiterarsi di siffatte situazioni, ha adottato la misura della sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per la durata di 20 giorni, così come previsto dall’art.100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza".