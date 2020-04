Sbarre e assi di legno lungo via La Spezia: "Ci annoiavamo"

Alcuni giovani 'annoiati' hanno piazzato lungo via Spezia, all'altezza della rotonda dello stabilimento Sidel, assi di legno e di metallo attentando così alla sicurezza e all’incolumità degli automobilisti. Succede anche questo a Parma al tempo del coronavirus.

E' stato necessario l'intervento di tre Volanti della Questura di Parma dopo la segnalazione di un cittadino che ha riferito di tre ragazzi intenti a posizionare delle lunghe assi sulla carreggiata. Un pericolo reale ed effettivo per la circolazione e la sicurezza stradale. I poliziotti sono giunti sul posto, hanno riportato la strada in sicurezza e hanno effettuato dei controlli nelle aree verdi limitrofe, oltre che nei cortili delle abitazioni per individuare gli autori della 'bravata'.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grazie all'aiuto dei cittadini, sono stati rintracciati nei pressi di un'abitazione vicina dove si erano recati per sfuggire alle forze dell'ordine. I tre ragazzi di 18 e 19 anni hanno negato inizialmente l’insensato gesto, ammettendo solo dopo la propria colpa e giustificandosi con 'la noia': era stato quello il fattore determinante. Denunciati in stato di libertà, sono stati sanzionati anche amministrativamente ai sensi della normativa emergenziale per il contenimento epidemiologico, in quanto si trovavano fuori dalla propria abitazione senza un motivo valido, se non quello di delinquere.