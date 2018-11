Via Magnani, picchia l'ex compagna 53enne e la minaccia: 32 allontanato dall'abitazione

Da quando lei aveva deciso di interrompere la loro relazione lui era diventato sempre più violento, rifiutandosi anche di lasciare l'appartamento che condividevano, nonostante la donna avesse manifestato più volte le sue intenzioni. Nella serata di ieri i poliziotti delle Volanti sono intervenuti in un'abitazione di via Magnani chiamati da una donna di 52 anni che ha denunciato il comportamento violento dell'ex compagno che, oltre a minacciarla, le aveva sferrato una gomitata. Non era la prima volta che succedeva: la donna aveva denunciato già altre due volte l'uomo per minacce. Come detto, lui un 32enne, aveva deciso di restare nell'appartemento, nonostante le richieste della sua ormai ex compagna. Il giudice, anche considerando la denunce passate, ha disposto un ordine di allontanamento del 32enne dall'abitazione della donna.