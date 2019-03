Via Mantova, i banditi bloccano la strada con un furgone per assaltare un'azienda

Hanno bloccato via Mantova con un furgone e un'auto utilitaria, rubate poco prima in quartiere, per assaltare un'azienda, la Sarce di Largo Cacciati ma il loro colpo è fallito. Alcuni banditi, che avevano organizzato il piano allo scopo di bloccare l'arrivo delle forze dell'ordine ed avere quindi il tempo per scappare dopo aver svuotato le casseforti, sono stati costretti a scappare prima per i campi. Erano le 3 di notte ma alcuni automobilisti, che hanno inboccato via Mantova ed hanno visto il blocco hanno chiamato il 113. Sul posto sono arrivati in pochi minuti le volanti della polizia e le macchine dei carabinieri, oltre al personale dell'Ivri. I rapinatori intanto hanno assaltato la ditta ma non sono riusciti a portare via le casseforti.