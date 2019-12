Via Mantova, moldavo aggredisce un carabiniere prendendolo a calci: arrestato 26enne

E' stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate il giovane 26enne moldavo che, nella serata di ieri domenica 22 dicembre, si è reso protagonista di un grave episodio: prima ha sferrato un calcio ad un carabiniere durante un controllo, poi si è rifiutato di sottoporsi alla fotosegnalazione in Caserma. Tutto è nato verso le ore 20 in via Mantova: un gruppo di stranieri stava litigando in modo violento, per motivi in corso di accertamento: sul posto sono arrivati i militari.

Da subito il 26enne ha cercato di sottrarsi al controllo. Sul posto sono poi arrivati come supporto anche i poliziotti delle Volanti. I carabinieri hanno cercato di bloccare il giovane moldavo. Ne è nata una colluttazione: il giovane ha sferrato un calcio ad un militare, procurandogli un 'trauma sternale'. Durante l'accompagnamento in caserma il giovane ha continuato ad essere aggressivo e si è rifiutato di farsi fotosegnalare. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa del processo per direttissima.