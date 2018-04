Via Marzaroli: un Golden Retriver trova un calzino pieno di proiettili

In un giardino comdominiale di via Marzaroli, nel quartiere Lubiana a Parma, è stato trovato un calzino pieno di proiettili di vario calibro, che possono essere usati sia per le pistole che per i fucili. Il ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsi: è stato un cucciolo di Golden Retriver e far trovare il calzino dal contenuto inquietante. Sul posto sono arrivate le Volanti della polizia, che sono state chamate dai residenti. Le indagini sono in corso per capire chi possa aver abbandonato in quel giardino così tanti proiettili.