Paura per una fuga di gas in via Mascherpa: evacuato il condominio

Paura, nella tarda serata di ieri giovedì 15 marzo, per una fuga di gas in una palazzina di via Mascherpa, nel quartiere Montanara. Erano da poco passate le ore 23 quando gli inquilini del palazzo ed i passanti hanno sentito un fortissimo odore di gas ed hanno chiamato i Vigili del Fuoco. Sul posto, oltre agli operatori del 115, anche gli agenti della Municipale ed i Carabinieri. La palazzina è stata evacuata per precauzione.