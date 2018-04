Paura in via Milano, donna di 36 anni viene picchiata a sangue e sviene: grave al Maggiore

Paura e violenza in strada in quartiere San Leonardo. E questa volta la vittima è una donna di 36 anni, picchiata a sangue, probabilmente mentre si trovava vicino alla sua abitazione. Il gravissimo episodio è avvenuto la sera di sabato 14 aprile n via Milano, dopo le ore 22.30. Per motivi ancora da accertare alcune persone sarebbero rimaste coinvolte in una violenta rissa in strada: una donna di 36 anni è stata picchiata a sangue ed è stata presa a pugni in faccia. La ragazza, che fa lla barista in un bar del quartiere, ha perso conoscenza in seguito ai pugni ed è stata soccorsa dagli operatori del 118 che l'hanno trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. La donna, che grazie all'intervento degli operatori sanitari, ha ripreso conoscenza, è stata ricoverata al Maggiore con 15 giorni di prognosi. I poliziotti della Squadra Mobile, che sono giunti sul posto, stanno effettuando le indagini per cercare di ricostruire l'episodio ed identificare gli aggressori della donna. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio: il perchè sia nata la rissa e in che modo la ragazza sia stata coinvolta. E' possibile, ma è un'ipotesi tutta da verificare, che la donna abbia cercato di difendere il fratello e sia stata, per questo motivo, pestata a sangue dai rivali.