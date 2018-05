Via Milano, lite tra fratelli finisce a coltellate: 48enne ferito al torace

La lite, il diverbio famigliare si è trasformato dopo poco tempo in qualcos'altro, in un'aggressione violenta di un fratello ai danni dell'altro. Nella serata di ieri, domenica 6 maggio, poco prima delle ore 21 due fratelli stavano litigando per motivi in corso di accertamento quando ad un certo punto uno dei due ha tirato fuori un coltello e ha colpito l'altro all'addome, provocandogli una ferita all'addome. L' uomo, un 48enne, è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso del Maggiore in gravi condizioni. Il ferito non si trova fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti che hanno ricostruito l'episodio e raccolto le testimonianze dei due fratelli.