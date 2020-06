Via Montanara, 40enne trovato senza vita: era in casa da tre giorni

Non rispondeva al telefono da giorni, tre giorni per la precisione. Il fratello della vittima, un uomo sulla quarantina, ha avvertito subito la Polizia che in via Montanara ha ritrovato il cadavere L'uomo, con alle spalle problemi di tossicodipendenza, è morto probabilmente per overdose. Barricato in casa da alcuni giorni, è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per liberare l'appartamento.

