Tragedia in via Monte Rotondo: anziana 94enne trovata morta in casa

Tragedia della disperazione nella giornata di oggi, venerdì 20 marzo, in via Monte Rotondo, una laterale di Via dei Mille a Parma. Un'anziana di 94 anni è stata trovata senza vita dai Vigili del fuoco, che sono entrati all'interno dell'abitazione in cui viveva. La donna infatti, non rispondeva né al telefono né al citofono. Gli operatori del 115, avvertiti da alcuni parenti, sono entrati dalla finestra del terrazzo: una volta dentro hanno trovato il corpo dell'anziana.

