Via Orlandi: i ladri rubano la plancia di una Bmw

Hanno aperto la portiera di una Bmw Gt 320 ed hanno rubato l'intera plancia con il navigatore satellitare. L'episodio si è verificato nella notte in via Orlandi. La proprietaria si è accorta del furto quando la mattina del 22 novembre stava per prendere l'auto per andare al lavoro: erano le 8.45 quando la donna ha chiamato la polizia. Gli agenti sono giunti sul posto ed hanno verificato il furto, raccogliendo la testimonianza della proprietaria. Non si sono segni di effrazione: i ladri potrebbero aver clonato la chiave. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili.