Via Paradigna: i banditi assaltano il distributore con un carro attrezzi

Hanno preso di mira un distributore di carburante dell'Ip che si trova tra via Paradigna e via Braibanti ma il loro piano non è andato a buon fine. Una banda di malviventi ha ideato un colpo che, nelle loro aspettative, avrebbe dovuto fruttare qualche migliaia di euro. Dopo aver rubato un carro attrezzi nelle vicinanze hanno usato il mezzo per divellere la macchinetta dei pagamenti self service: non sono riusciti però a rubare le banconote che erano contenute all'interno. L'episodio è avvenuto nella notte tra mercoledi 8 e giovedì 9 maggio. I poliziotti delle Volanti sono arrivati sul posto ed hanno effettuato un sopralluogo per ricostruire nel dettaglio all'episodio. Ora le indaghi sono in corso per risalire ai responsabili del tentato furto.