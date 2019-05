Via Pellico, guida senza patente e dà false generalità: denunciato 31enne

Si stavano spostando, a bordo di una Ford Focus, tra via Silvio Pellico e via Confalonieri a Parma, con un atteggiamento sospetto. Una pattuglia delle Volanti ha avvicinato il veicolo ed il conducente, a quel punto, ha fatto un'inversione ad U. La manovra è stata ovviamente notata dagli agenti della Questura di Parma che hanno intimato l'alt all'auto. In quella zona negli ultimi mesi si sono verificati diversi episodi di truffa ai danni di anziani soli. A bordo del mezzo due uomini di 31 e 32 anni, di origine Sinti e residente a Reggio Emilia, con precedenti penali proprio per truffa. Uno dei due ha dichiarato false generalità ed è stato denunciato: gli agenti hanno scoperto che non aveva la patente perchè gli era stata revocata. Per questo motivo è stato sanzionato amministrativamente. L'auto, inoltre, era di un'amica: il giovane si è giustificato dicendo che aveva dato un nome falso per evitare il sequestro della vettura. Per entrambi è stato avviato il procedimento per il foglio di via obbligatorio dal Comune di Parma.