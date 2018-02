Via Pizzi, 60enne insegue i ladri acrobati e sventa un furto

Ha visto due giovani scavalcare una cancellata per uscire da un cortile di un'abitazione di via Pizzi e ha deciso di fermarsi per capire cosa stesse succedendo. I due ragazzi avevano un cappellino da baseball e due zainetti. Un uomo di 60 anni ha deciso di seguire i giovani e ha così sventato un furto: i due infatti avevano appena svaligiato un appartamento in via Pizzi, rubando alcuni computer, due tablet e un telefono cellulare. Dopo aver deciso di occuparsi dei due l'uomo li ha seguiti per alcune centinaia di metri, fino a via Fratelli Cervi. Qui i ragazzi sono scappati, lasciando sul posto gli zainetti: sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo. I due avevano forzato una finestra ed erano entrati all'interno dell'appartamento di due impiegati, che sono stati avvertiti del furto e del recupero del bottino tecnologico.