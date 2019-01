Via San Leonardo, blitz della polizia nella casa occupata: sei denunce

Sono entrati senza titolo all'interno di un'abitazione che si trova nella zona del Bricoman, nei pressi di via San Leonardo. Quando i poliziotti delle Volanti sono entrati all'interno della struttura abbandonata sei persone, tutti cittadini di nazionalità rumena, erano presenti all'interno dell'appartamento. Gli agenti hanno identificato gli occupanti: per loro è scattata una denuncia per invasione di terreni. Nei confronti di cinque delle sei persone fermate è scattato un foglio di via obbligatorio dal Comune di Parma: tutti con alcuni precedenti penali non hanno una giustificazione, che sia lavorativa o famigliare, per restare sul territorio.