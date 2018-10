Via Sidoli, aprono la cassaforte con il flessibile e si portano via i gioielli

Sono saliti al secondo piano passando per il balcone e poi sono entrati nell'appartamento e si sono diretti verso l'armadio blindato, che conteneva gioielli di alto valore. Il colpo che una banda di ladri ha messo a segno nel pomeriggio di ieri, 5 ottobre, in largo Guido Carli, nei pressi di via Sidoli, è stato preparato nei minimi dettagli. I ladri, che non sono ancora stati individuati, conoscevano le abitudini dei proprietari e l'abitazione, sapevano probabilmente anche dove si trovava la cassaforte ed hanno approfittato della loro assenza per agire. Dopo essersi arrampicati per accedere alla casa tramite il balcone, sono entrati e hanno aperto la cassaforte con un flessibile. Erano circa le 19 ed il rumore dell'attrezzo è stato uditi dai vicini, che però hanno pensato a dei normali lavoretti di casa. I ladri se ne sono andati con un bottino di qualche migliaia di euro, che deve ancora essere quantificato con esattezza.