Via Solferino, i ladri aprono la cassaforte con il flessibile: bottino di migliaia di euro

Un colpo riuscito alla perfezione, che ha portato ai ladri un bottino considerevole, si parla di diverse migliaia di euro. La banda ha agito in serata all'interno di un appartamento di via Solferino che, probabilmente, era stato osservato nei giorni precedenti. I ladri hanno aspettato che i proprietari uscissero a cena ed hanno poi deciso di agire. Il gruppo di professionisti dei furti in appartamento, è riuscito ad entrare passando dal balcone del secondo piano. Dopo aver aver bucato il cristallo del vetro con un trapano, sono riusciti ad entrare e si sono diretti verso la cassaforte, che era comunque ben nascosta. A questo punto hanno lavorato con il flessibile per aprirla: hanno tagliato e fatto parecchio rumore ma nessun vicino se ne è accorto, nessuno ha avvertito le forze dell'ordine. I ladri hanno preso soldi e gioelli, il cui valore deve essere ancora stimato ma sicuramente di qualche migliaia di euro, e sono scappati. Le indagini dei poliziotti sono in corso per cercare di identificare i responsabili del furto.