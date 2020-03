Choc in via Trento, 26enne accoltellato all'addome e al torace: è grave al Maggiore

Un giovane 26enne italiano è stato aggredito a coltellate mentre si trovava all'interno di un appartamento di via Trento a Parma ed ora si trova ricoverato in gravi condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni il ragazzo sarebbe stato colpito sia all'addome che al torace e le sue condizioni sarebbero particolarmente gravi. L'episodio deve ancora essere ricostruito con certezza: sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti e della Squadra Mobile, che stanno indagando per cercare di ricostruire la vicenda, che ha ancora molti punti oscuri. L'aggressore non sarebbe ancora stato individuato ma gli inquirenti sarebbero al lavoro per individuare

