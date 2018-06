Via Venezia, si sottrae al controllo e prende a calci e pugni i poliziotti: 27enne in manette

Quando si è accorto che volevano controllarlo ha cercato di scappare a bordo della sua bicicletta con l'obiettivo di evitare di essere fermato. In via Venezia un 27enne che si trovava sul posto con la sua bici è partito di tutta fretta ed è finito dentro una siepe ma si è rialzato subito. La fuga è proseguita a piedi: i poliziotti lo hanno inseguito per alcune centinaia di metri: nel momento del contatto il giovane ha reagisto, sferrando calci e pugni ad un agente. Il 27enne è stato infine bloccato in via Naviglio Alto e portato in Questura per l'identificazione. Il poliziotti invece ha rimediato alcune lesioni, guaribili in circa 15 giorni. Per il giovane in fuga sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate: con sè aveva un ingente quantità di denaro. Sono in corso accertamenti per capire se quei soldi sono il frutto di qualche attività illegale. Il giovane ha precedenti per ricettazione e spaccio.