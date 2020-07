Via Verona: aggrediscono e rapinano un 34enne durante una lite

Hanno prima aggredito e poi rapinato del portafoglio un 34enne con il quale stavano avendo una discussione, probabilmente per futili motivi. L'episodio è avvenuto nella notte all'interno del quartiere San Leonardo, precisamente in via Verona di fronte al supermercato. Era già buio quando le tre persone hanno intrapreso una lite - per motivi in corso di accertamento. Ad un certo punto due persone hanno aggredito e poi rubato il portafoglio alla persona con la quale stavano litigando. Sul posto sono arrivate le pattuglie delle Volanti che hanno effettuato un sopralluogo per cercare di identificare gli aggressori che però sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

