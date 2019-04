Viaggia in auto con un panetto di hashish: arrestato 48enne di Busseto

Trasportava in auto un panetto di hashish del peso di 100 grammi. Un 48enne italiano, residente a Busseto, è stato arrestato ieri, 23 aprile, dai carabinieri della compagnia di Fidenza che stavano effettuando un normale controllo stradale. Il conducente di un veicolo si è fermato all'alt dei militari che hanno deciso, visto il nervosismo dell'uomo, di effettuare una perquizione all'interno dell'automobile. Il controllo è avvenuto intorno alle ore 16 a Fontanellato. L'uomo è stato arrestato ed ora si trova nelle camere di sicurezza della Caserma, in attesa del processo per direttissima.