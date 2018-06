Viaggia in treno con gli ovuli di coca nella pancia, 38enne in arresto: sequestrati 240 grammi di droga

Aveva ben 136 grammi di cocaina nello stomaco, divisi in cinque ovuli. Probabilmente un ovulatore, scelto per trasportare la droga da Parma a Reggio Emilia: un 38enne residente a Parma infatti è stato fermato ed arrestato dai poliziotti alla stazione di Reggio. L'uomo ha mostrato da subito un certo nervosismo durante un controllo di routine: gli agenti hanno voluto vederci chiaro ed hanno disposto una perquisizione nel suo appartamento: all'interno sono stati trovati otto ovuli di cocaina per un totale di 110 grammi di droga. L'uomo è stato quindi bloccato ed arrestato: una volta arrivato in Questura ha ammesso di aver altri cinque ovuli di coca nello stomaco per 136 grammi di coca. Il 38enne è stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le indagini degli inquirenti dovranno stabilire la catena dello spaccio: l'uomo arrestato infatti è un ovulatore. Starà agli agenti ricostruire la filiera dello smercio di droga tra le due città.