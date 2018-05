Viale Manara, vende la cocaina ad una 47enne: scatta l'arresto per un 33enne

Si erano appostati in via Manara per cercare di intercettare gli scambi di sostanze stupefacenti che erano stati segnalati da alcuni cittadini nella zona nei pressi di via Varese. Il servizio di controllo antidroga dei carabinieri di Parma ha dato i suoi frutti: ad un certo punto infatti i militari hanno assistito ad una scena tipica di spaccio. Una donna, a bordo di un'utilitaria grigia infatti è stata avvicinata da un giovane in bicicletta che le ha ceduto droga in cambio di alcune banconote. Il blitz è scattato proprio in quel momento: la signora di 47 anni è stata fermata ed ha ammesso di aver appena acquistato 2 grammi di cocaina per 60 euro. Il pusher invece è stato arrestato: in tasca aveva i soldi della consumatrice: si trova nelle camere di sicurezza della Caserma in attesa del processo per direttissima. La cliente è stata segnalata in Prefettura come consumatrice.