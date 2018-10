Viale Piacenza, i ladri entrano dalla finestra e si portano via la cassaforte

Furto in abitazione nel pomeriggio di ieri, domenica 21 ottobre, al secondo piano di un condominio di viale Piacenza. Secondo le prime informazioni, mentre i proprietari di casa erano fuori, i banditi hanno agito indisturbati dopo essere entrati dopo aver forzato una delle finestre. Il colpo è avvenuto intorno alle ore 18: i ladri sono riusciti a portarsi via la cassaforte. L'armadio blindato, non fissato alla parete, conteneva alcuni monili d'oro. Il valore degli oggetti preziosi deve ancora essere quantificato: si parla comunque di migliaia di euro. Sul posto sono arrivati gli uomini delle Volanti della Questura di Parma per effettuare un sopralluogo: le indagini sono in corso per risalire ai responsabili.