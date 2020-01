'Assalto' alla Fideuram di viale Tanara: i banditi cercano di mandare in tilt il bancomat

Hanno tentato di manomettere, usando strumenti ad alta tecnologia, il bancomat della filiale della Fideuram di viale Tanara a Parma ma hanno fallito nel loro tentativo e sono scappati a mani vuote. L'episodio si è verificato qualche sera fa: i banditi hanno approfittato dell'oscurità per agire. Dopo essersi avvicinati al bancomat dell'istituto di credito hanno collegato uno strumento al bancomat, allo scopo di mandarlo in tilt e riuscire - in questo modo - a rubare le banconote contenute all'interno della cassetta. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, che hanno effettuato un sopralluogo, alla ricerca di elementi utili per l'identificazione dei banditi. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero aiutare ad individuare i colpevoli. Le indagini sono in corso.