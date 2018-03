Viale Toschi: 17enne con un coltello da 17 centimetri fermato dai carabinieri

I carabinieri, nell'ambito dei consueti controlli nella zona di viale Toschi dove, ogni giorno, numerosi ragazzini si ritrovano per aspettare l'autobus all'uscita da scuola e nel pomeriggio, hanno fermato un ragazzo di 17 anni, che si era mostrato nervoso dopo che aveva visto i militari. Proprio per questo motivo hanno deciso di controllarlo ed hanno scoperto che nello zainetto aveva nascosto un coltello a serramanico lungo 17 centimetri. Il minorenne non ha saputo spiegare il motivo per il quale aveva il coltello ed è stato denunciato per porto abusivo di arma bianca.