Controlli a tappeto dei carabinieri: arrestato pusher 35enne in Pilotta

Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri della compagnia di Parma hanno messo in atto alcuni controlli nelle zone calde della città, da viale dei Mille a via Vittoria, dalle 17 alle 23. Stava spacciando marijuana ad un giovane nei pressi della stazione ferroviaria di Parma quando alcuni carabinieri in borghese lo hanno visto, bloccato ed arrestato in flagranza di reato. Poco prima infatti i militari, dopo aver notato l'atteggiamento sospetto del 35enne in viale Vittoria e in via dei Mille, avevano deciso di seguirlo ma con il personale in abiti civili per passare inosservati ed evitare che scappasse. Il piano ha funzionato poichè l'uomo, cittadino italiano di origine brasiliana, con numerosi precedenti per spaccio, ad un certo punto ha ceduto ad un giovane una dose di marijuana di 15 grammi: i militari lo hanno visto, bloccato, perquisiito ad arrestato. Addosso aveva altra 'erba', oltre che 170 euro in contanti. In manette per detenzione ai fini di spaccio è stato processato per direttissima e condannato ad un anno e 4 mesi, che dovrà scontare agli arresti domiciliari.