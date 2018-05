Vicofertile, al via i lavori per una nuova palazzina con 25 appartamenti di Edilizia Residenziale Pubblica

Al via i lavori per la realizzazione di un nuovo fabbricato di Edilizia Residenziale Pubblica a Vicofertile, in via Canterbury, un edificio di 4 piani con 25 appartamenti di cui 11 bilocali e 14 trilocali con costi pari a 2.780.000 euro.

La posa della prima pietra del nuovo fabbricato è avvenuta alla presenza del Sindaco, Federico Pizzarotti; di Michele Alinovi, Assessore ai Lavori Pubblici ed Urbanistica; dell'Assessore al Welfare Laura Rossi; di Bruno Mambriani, Presidente ACER Parma; di Italo Tomaselli, Direttore ACER Parma; di Mauro Agnetti , Presidente Parma Abitare S.c.r.l. e di Dante Bertolini, Dirigente del Settore Sviluppo e Pianificazione del Territorio del Comune di Parma. La benedizione è stata impartita dal parroco di Vicofertile, Paul Isaac.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino, Federico Pizzarotti, che ha ricordato “come, in un momento di difficoltà, il Piano Casa del Comune si arricchisca di nuovi alloggi”.

“Per la prima volta, dopo molti anni, - ha sottolineato l'Assessore al Welfare, Laura Rossi – si apre un nuovo cantiere per la realizzazione di 25 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in modo da fornire una risposta concreta ai bisogni anche di nuclei familiari numerosi. Abbiamo recuperato oltre 7 milioni di euro di finanziamenti statali grazie ad un lavoro di squadra tra Comune, Acer e Parma Abitare”.

“Questa nuova costruzione – ha sottolineato il Presidente di Acer Parma, Bruno Mambriani - implementa il patrimonio ERP dell'Amministrazione Comunale e si aggiunge al fabbricato che verrà realizzato nella zona ex Althea con un incremento di circa 50 alloggi, grazie al recupero di fondi nazionali per un importo, relativo ad due edifici, pari ad a circa 6 milioni e 200 mila euro”.

L'Assessore ai Lavori Pubblici Michele Alinovi ha ringraziato tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile l'avvio del nuovo cantiere, “frutto del lavoro di squadra. Un grazie particolare al dirigente del Comune, Dante Bertolini, ed al personale tecnico dell'Amministrazione”.

Mauro Agnetti , Presidente Parma Abitare, ha parlato di un sogno che è diventato realtà. “Abbiamo portato a termine un progetto – ha spiegato – che fino a qualche mese fa sembrava un sogno, ma che, grazie all'impegno di Comune, Acer e Parma Abitare, è diventato realtà intercettando in fondi del Ministero delle Infrastrutture, grazie ad un importante lavoro di squadra”.

Il nuovo edificio rientra tra gli interventi finanziati con oltre sette milioni di euro di fondi ministeriali, sbloccati a favore del Comune di Parma, per dare seguito a progetti di Edilizia Residenziale Pubblica. Un risultato importante, raggiunto grazie alla sinergia di azione tra Comune di Parma, Parma Abitare e Acer Parma. E' questo uno dei tre interventi che saranno realizzati grazie al finanziamento.

Nel complesso, si tratta di 47 nuovi alloggi in città per affrontare il tema casa oltre alle risorse aggiuntive di 1.200.000 che consentiranno la costruzione di ulteriori alloggi o il ripristino totale di alloggi inutilizzabili.

La cronistoria della vicenda ha visto il Comune di Parma, già nel 2014, richiedere al Ministero di poter utilizzare 7.234.000 euro, contributi che il Ministero aveva stanziato per interventi su varie aree, rispetto alle quali i soggetti attuatori avevano rinunciato all'esecuzione dei lavori e, di conseguenze, anche ai contributi al tempo stanziati. A seguito di risposta formale positiva da parte del Ministero del marzo 2015, il Comune di Parma ha riattivato la procedura per l’attuazione degli interventi costruttivi delle schede Norma AF 1 Vicofertile Nord e B22 Ex Althea precedentemente sospese per mancanza di finanziamenti. Con Delibera Consiglio Comunale del gennaio 2016 si è disposta la riattivazione degli interventi e l’acquisizione dei progetti esecutivi da Parmabitare. con Delibera di Giunta del dicembre 2016 sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica per 6.030.000 dei due interventi e si è trasmesso il tutto al Ministero per chiedere l’assegnazione delle risorse di cui sopra.

Nel 2017 il Ministero ha emesso il Decreto con cui ha assegnato al Comune di Parma le risorse complessive pari a 7.234.000 euro, per realizzare Edilizia Residenziale Pubblica. Più precisamente: 2.780.000 per la realizzazione di 25 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica relativi al progetto di Vicofertile Nord e 3.250.000 per la realizzazione di 22 alloggi di ERP relativi al progetto Ex Althea. L’importo di € 1.204.000 residui restano a disposizione del Comune di Parma per l’implementazione del programma costruttivo di ERP.

Con Delibera di Giunta del 29/12/2017 il Comune ha affidato alla società di scopo Parmabitare le attività tecnico-amministrative finalizzate alla realizzazione degli interventi che con questo ultimo affidamento completa il suo iter e gli scopi per cui è nata ed esaurisce quindi la propria funzione. Gli interventi sono quindi interamente finanziati con le risorse sbloccate dal Ministero. L’intera operazione lunga e complessa, fatta di trattative con il Ministero si è conclusa positivamente grazie ad un grande lavoro di squadra interno al Comune che ha coinvolto l'assessorato al welfare, in capo all’assessore Laura Rossi, con il Responsabile delle politiche abitative Luigi Folli, e l’Assessorato a lavori pubblici, urbanistica ed edilizia in capo all’assessore Michele Alinovi, con il contributo determinante del Dirigente del settore pianificazione e sviluppo del territorio Dante Bertolini.