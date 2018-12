Vicofertile, operaio cade da un'impalcatura alta 4 metri: grave al Maggiore

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di lunedì 3 dicembre. Erano da poco passate le ore 17 quando un operaio, che si trovava su un impalcatura alta 4 metri, è caduto per cause in corso di accertamento. Il lavoratore è scivolato ed è precipitato all'improvviso. L'allarme è scattato subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'ambulanza e un'automedica, oltre ai carabinieri e al personale dell'Ispettorato del Lavoro dell'Ausl. L'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dove si trova ricoverato in gravi condizioni di salute ma fortunatamente non è in pericolo di vita.